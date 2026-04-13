Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lohnendes Intermediate Capital Group-Investment?
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13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intermediate Capital Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 13.04.2016 wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,38 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 156,863 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 624,31 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 10.04.2026 auf 16,73 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +162,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 4,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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