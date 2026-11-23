Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,94 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,409 Intermediate Capital Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 17,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 253,31 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 153,31 Prozent.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 4,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at