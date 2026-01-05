FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intermediate Capital Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Intermediate Capital Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,96 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 836,470 Intermediate Capital Group-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 02.01.2026 17 197,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 20,56 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,98 Prozent erhöht.

Intermediate Capital Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at