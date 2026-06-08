Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Frühe Anlage
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,49 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,408 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 277,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,01 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 177,50 Prozent.
Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,02 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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