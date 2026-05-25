Intermediate Capital Group Aktie

Intermediate Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Lukrativer Intermediate Capital Group-Einstieg? 25.05.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,34 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 74,963 Intermediate Capital Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 19,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 424,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,43 Prozent vermehrt.

Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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