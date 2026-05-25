Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lukrativer Intermediate Capital Group-Einstieg?
|
25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,34 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 74,963 Intermediate Capital Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 19,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 424,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,43 Prozent vermehrt.
Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,24 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLC
Analysen zu Intermediate Capital Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intermediate Capital Group PLC
|22,60
|1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.000er Marke -- DAX über 25.000 Punkten -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar über die runde Marke von 6.000 Punkten steigen. Der DAX eröffnet an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.