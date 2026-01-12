Intermediate Capital Group Aktie

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

Intermediate Capital Group-Performance im Blick 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Intermediate Capital Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Intermediate Capital Group-Anteile an diesem Tag bei 17,36 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,760 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,92 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,49 GBP wert. Mit einer Performance von +20,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Intermediate Capital Group war somit zuletzt am Markt 5,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

