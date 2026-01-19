Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren verdient
Das Intermediate Capital Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 5,89 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 169,924 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 483,43 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 16.01.2026 auf 20,50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 248,34 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 5,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
