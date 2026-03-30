FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Anteile betrug an diesem Tag 12,20 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 820,008 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 14,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 250,92 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,51 Prozent.

Intermediate Capital Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at