Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lukrative Intermediate Capital Group-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers betrug an diesem Tag 18,02 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 55,480 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (17,00 GBP), wäre das Investment nun 943,15 GBP wert. Mit einer Performance von -5,68 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Intermediate Capital Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intermediate Capital Group PLC
|19,60
|0,00%