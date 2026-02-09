FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers betrug an diesem Tag 18,02 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 55,480 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (17,00 GBP), wäre das Investment nun 943,15 GBP wert. Mit einer Performance von -5,68 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at