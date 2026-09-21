FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Intermediate Capital Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,03 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,755 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 18,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,55 Prozent verringert.

Intermediate Capital Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at