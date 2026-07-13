FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie Investoren gebracht.

Die Intermediate Capital Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Intermediate Capital Group-Aktie bei 20,02 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 499,500 Intermediate Capital Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 916,08 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 10.07.2026 auf 17,85 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 8 916,08 GBP, was einer negativen Performance von 10,84 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich jüngst auf 4,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at