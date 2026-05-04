Intermediate Capital Group Aktie

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WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Lohnendes Intermediate Capital Group-Investment? 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Intermediate Capital Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,00 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 47,611 Intermediate Capital Group-Papiere. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Papiere wären am 01.05.2026 894,62 GBP wert, da der Schlussstand 18,79 GBP betrug. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 894,62 GBP entspricht einer negativen Performance von 10,54 Prozent.

Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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