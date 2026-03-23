FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Intermediate Capital Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Intermediate Capital Group-Aktie bei 20,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Intermediate Capital Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 48,403 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 14,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 708,13 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 29,19 Prozent vermindert.

Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 4,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at