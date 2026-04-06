FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,04 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5,253 Intermediate Capital Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 15,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,95 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,05 Prozent.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich jüngst auf 4,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at