FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Intermediate Capital Group-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Intermediate Capital Group-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group am 15.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,87 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,82 Prozent. Somit vergütet Intermediate Capital Group die Aktionäre insgesamt mit 242,30 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 5,85 Prozent an.

Intermediate Capital Group-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Intermediate Capital Group-Aktie via London bei einem Wert von 18,89 GBP aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf das Intermediate Capital Group-Papier erfolgt am 16.07.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Intermediate Capital Group-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Das Intermediate Capital Group-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 5,72 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 4,25 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Intermediate Capital Group via London 37,38 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 137,89 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Intermediate Capital Group- Dividendenschätzung

Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,92 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,86 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Intermediate Capital Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Intermediate Capital Group steht aktuell bei 4,951 Mrd. GBP. Intermediate Capital Group verfügt über ein KGV von aktuell 9,11. Der Umsatz von Intermediate Capital Group belief sich in 2026 auf 1,044 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,67 GBP.

Redaktion finanzen.at