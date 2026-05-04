International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Lohnende International Consolidated Airlines-Anlage? 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 285,164 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,72 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 060,53 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,05 Prozent angezogen.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 16,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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