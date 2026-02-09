FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die International Consolidated Airlines-Aktie Anlegern gebracht.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das International Consolidated Airlines-Papier an diesem Tag bei 3,31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302,206 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 1 325,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 GBP belief. Damit wäre die Investition um 32,52 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 20,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at