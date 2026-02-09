International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht
Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das International Consolidated Airlines-Papier an diesem Tag bei 3,31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302,206 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 1 325,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 GBP belief. Damit wäre die Investition um 32,52 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 20,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
12:27
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,10
|2,41%