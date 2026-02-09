International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

International Consolidated Airlines-Anlage 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die International Consolidated Airlines-Aktie Anlegern gebracht.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das International Consolidated Airlines-Papier an diesem Tag bei 3,31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 302,206 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 1 325,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,39 GBP belief. Damit wäre die Investition um 32,52 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 20,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 5,10 2,41% International Consolidated Airlines S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

