FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment gewesen.

Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die International Consolidated Airlines-Aktie an diesem Tag 1,59 GBP wert. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 628,062 International Consolidated Airlines-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 4,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 785,45 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 178,55 Prozent.

Am Markt war International Consolidated Airlines jüngst 19,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at