International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
International Consolidated Airlines-Investition im Blick 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.04.2023 wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,50 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6 675,567 International Consolidated Airlines-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 4,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 376,50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,77 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 18,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Analysen
17.04.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
13.04.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
27.03.26 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,56 -2,04% International Consolidated Airlines S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen