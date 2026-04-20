International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|International Consolidated Airlines-Investition im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.04.2023 wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,50 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6 675,567 International Consolidated Airlines-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 4,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 376,50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,77 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 18,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
10:03
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
13.04.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|17.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|17.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|17.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,56
|-2,04%