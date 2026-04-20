FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen International Consolidated Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.04.2023 wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,50 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6 675,567 International Consolidated Airlines-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 4,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 376,50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,77 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 18,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at