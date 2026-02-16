FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die International Consolidated Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,39 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 2 954,210 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (4,34 GBP), wäre das Investment nun 12 821,27 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,21 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 19,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at