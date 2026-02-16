International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Lohnende International Consolidated Airlines-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die International Consolidated Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,39 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 2 954,210 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (4,34 GBP), wäre das Investment nun 12 821,27 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,21 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 19,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
10:03
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,03
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.