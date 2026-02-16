International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

Lohnende International Consolidated Airlines-Investition? 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die International Consolidated Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,39 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 2 954,210 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (4,34 GBP), wäre das Investment nun 12 821,27 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,21 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines bezifferte sich zuletzt auf 19,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

11.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 5,03 1,33% International Consolidated Airlines S.A.

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

