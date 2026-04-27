International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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Investmentbeispiel 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die International Consolidated Airlines-Aktie bei 2,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,037 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 3,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,53 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84,53 Prozent.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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