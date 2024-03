FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 25.03.2021 wurde die International Consolidated Airlines-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 2,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das International Consolidated Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 442,674 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 847,94 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 22.03.2024 auf 1,92 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 9,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at