FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren bedeutet

Am 12.01.2016 wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,383 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 4,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,05 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 22,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
