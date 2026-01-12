International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives International Consolidated Airlines-Investment? 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.01.2016 wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,44 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,383 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 4,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,05 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für International Consolidated Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 22,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Analysen
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
23.12.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,78 -2,61% International Consolidated Airlines S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen