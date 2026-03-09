FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel wäre ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren heute wert

Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,66 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 2 731,718 International Consolidated Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 924,33 GBP, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 06.03.2026 auf 3,63 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 0,76 Prozent vermindert.

International Consolidated Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,57 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at