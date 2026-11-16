Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Lukratives Intertek-Investment? 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intertek-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Intertek-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,35 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,898 Intertek-Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Papiere wären am 13.11.2026 1 894,74 GBP wert, da der Schlussstand 59,40 GBP betrug. Damit wäre die Investition 89,47 Prozent mehr wert.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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