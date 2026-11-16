Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Lukratives Intertek-Investment?
|
16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Intertek-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,35 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,898 Intertek-Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Papiere wären am 13.11.2026 1 894,74 GBP wert, da der Schlussstand 59,40 GBP betrug. Damit wäre die Investition 89,47 Prozent mehr wert.
Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intertek plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
12.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
11.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
10.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
Analysen zu Intertek plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|71,20
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.