29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Intertek-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 40,60 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Intertek-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,631 Intertek-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 147,29 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 24.12.2025 auf 46,58 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,73 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 7,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
