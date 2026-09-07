Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Intertek-Anlage 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Investoren gebracht.

Die Intertek-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intertek-Aktie an diesem Tag bei 41,37 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hat, hat nun 2,417 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (58,60 GBP), wäre das Investment nun 141,65 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,65 Prozent.

Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 9,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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