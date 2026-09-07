Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Anlage
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren eingebracht
Die Intertek-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intertek-Aktie an diesem Tag bei 41,37 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hat, hat nun 2,417 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (58,60 GBP), wäre das Investment nun 141,65 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,65 Prozent.
Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 9,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intertek plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group PLC (EQS Group)
|
03.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
02.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
31.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
31.08.26
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
27.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
Analysen zu Intertek plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|68,20
|0,22%