Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Lukratives Intertek-Investment? 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Intertek-Papier 48,34 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,069 Intertek-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.07.2026 auf 58,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,40 GBP wert. Damit wäre die Investition 20,40 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 8,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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