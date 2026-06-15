Intertek Aktie

Intertek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Intertek-Investment im Blick 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Intertek-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,94 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, befänden sich nun 2,276 Intertek-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 128,81 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,81 Prozent vermehrt.

Der Intertek-Wert an der Börse wurde auf 8,70 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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