Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Frühes Investment
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intertek-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,87 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,900 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.06.2026 1 039,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 58,05 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte Intertek einen Börsenwert von 8,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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