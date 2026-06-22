FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intertek-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intertek-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,87 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,900 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.06.2026 1 039,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 58,05 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intertek einen Börsenwert von 8,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at