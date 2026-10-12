Intertek Aktie

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WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Lohnende Intertek-Investition? 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intertek-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Intertek-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,459 Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 09.10.2026 11 983,72 GBP wert, da der Schlussstand 58,90 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 19,84 Prozent.

Intertek wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,05 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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