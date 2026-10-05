FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intertek von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intertek eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 41,24 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,248 Intertek-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 58,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 425,80 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,58 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 9,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at