FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.07.2023 wurden Intertek-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,18 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 24,284 Intertek-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 58,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 410,88 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 410,88 GBP, was einer positiven Performance von 41,09 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 8,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at