Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Anlage im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,90 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hat, hat nun 213,220 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 462,69 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 28.08.2026 auf 58,45 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 24,63 Prozent.
Der Marktwert von Intertek betrug jüngst 8,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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