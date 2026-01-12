FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Intertek-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Intertek-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intertek-Anteile an diesem Tag 27,17 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 368,075 Intertek-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 16 997,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46,18 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,98 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Intertek belief sich zuletzt auf 7,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at