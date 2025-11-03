FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Intertek-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Intertek-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,19 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 276,319 Intertek-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (50,65 GBP), wäre das Investment nun 13 995,58 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 7,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at