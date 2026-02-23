FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intertek-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Intertek-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,08 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 226,860 Intertek-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 45,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 313,07 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 10 313,07 GBP entspricht einer Performance von +3,13 Prozent.

Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 6,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at