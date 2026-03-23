FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Intertek-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 23.03.2023 wurden Intertek-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,02 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,499 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,76 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 20.03.2026 auf 35,92 GBP belief. Mit einer Performance von -10,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 5,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at