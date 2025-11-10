Intertek Aktie

Intertek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Investition 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Intertek-Aktie gebracht.

Die Intertek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,679 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,18 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 07.11.2025 auf 49,54 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,82 Prozent eingebüßt.

Intertek wurde am Markt mit 7,62 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intertek plcmehr Nachrichten