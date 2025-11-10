Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Frühe Investition
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor 5 Jahren bedeutet
Die Intertek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,679 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,18 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 07.11.2025 auf 49,54 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,82 Prozent eingebüßt.
Intertek wurde am Markt mit 7,62 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intertek plcmehr Nachrichten
|
10.11.25
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intertek von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.11.25
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.10.25
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.10.25