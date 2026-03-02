Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Intertek-Anlage
|
02.03.2026 10:16:34
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intertek-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Intertek-Aktie an diesem Tag 55,41 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 1,805 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 85,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,22 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 85,23 GBP entspricht einer negativen Performance von 14,77 Prozent.
Intertek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
