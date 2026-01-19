FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intertek von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Intertek-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intertek-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,38 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 2,025 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Intertek-Papiere wären am 16.01.2026 92,79 GBP wert, da der Schlussstand 45,82 GBP betrug. Mit einer Performance von -7,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

