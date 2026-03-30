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Intertek Aktie

Intertek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

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Intertek-Anlage im Blick 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Intertek-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Intertek-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55,99 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Intertek-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,859 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 646,49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,20 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,35 Prozent eingebüßt.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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