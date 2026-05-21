FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: Über diese Dividende können sich Intertek-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Intertek am 20.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,65 GBP für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,77 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Intertek beträgt 252,20 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 22,37 Prozent.

Intertek-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Intertek-Anteilsschein via London bei einem Wert von 54,65 GBP aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Intertek wird die Intertek-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Intertek-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Intertek-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Intertek-Titel eine Dividendenrendite von 3,57 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,31 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Intertek-Kurs via London 11,08 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 18,33 Prozent besser entwickelt als der Intertek-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Intertek

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,73 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,17 Prozent zurückgehen.

Intertek-Grunddaten

Intertek ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 8,429 Mrd. GBP. Das Intertek-KGV beläuft sich aktuell auf 21,21. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Intertek einen Umsatz von 3,432 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 2,18 GBP.

Redaktion finanzen.at