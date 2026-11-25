Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Investec-Aktien gewesen.

Das Investec-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,21 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, befänden sich nun 1 918,649 Investec-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Investec-Anteile wären am 24.11.2026 10 782,81 GBP wert, da der Schlussstand 5,62 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 7,83 Prozent gleich.

Insgesamt war Investec zuletzt 4,65 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at