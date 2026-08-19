Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Frühe Investition
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19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Investec-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 29,488 Investec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 196,39 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,66 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 96,39 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Investec bezifferte sich zuletzt auf 5,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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