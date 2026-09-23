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WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50

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Investec-Performance 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Investec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Investec-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,66 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Investec-Aktie investierten, hätten nun 1 766,784 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 351,59 GBP, da sich der Wert einer Investec-Aktie am 22.09.2026 auf 6,43 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 351,59 GBP entspricht einer Performance von +13,52 Prozent.

Am Markt war Investec jüngst 5,81 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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