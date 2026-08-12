Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Langfristige Performance
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12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Investec-Aktie statt. Der Schlusskurs der Investec-Anteile betrug an diesem Tag 2,52 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 973,142 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Investec-Aktien wären am 11.08.2026 26 620,05 GBP wert, da der Schlussstand 6,70 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 166,20 Prozent erhöht.
Investec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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