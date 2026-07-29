FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investec von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Investec-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Investec-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Investec-Aktie an diesem Tag bei 5,52 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, befänden sich nun 18,116 Investec-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 117,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,47 GBP belief. Mit einer Performance von +17,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Investec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at