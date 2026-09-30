Investec PLCShs Aktie
WKN DE: A0J32R / ISIN: GB00B17BBQ50
|Investmentbeispiel
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30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investec-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Investec-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Investec-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,82 GBP. Bei einem Investec-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,760 Investec-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (6,14 GBP), wäre die Investition nun 127,47 GBP wert. Damit wäre die Investition 27,47 Prozent mehr wert.
Investec wurde am Markt mit 5,51 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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