FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren J Sainsbury-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit J Sainsbury-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,50 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 40,064 J Sainsbury-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen J Sainsbury-Papiere wären am 13.02.2026 141,11 GBP wert, da der Schlussstand 3,52 GBP betrug. Mit einer Performance von +41,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 7,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at